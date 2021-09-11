Кевин-Принс Боатенг отказался от брата из-за насилия в отношении жены

Братья больше не общаются.

Футболист немецкой Герты Кевин-Принс Боатенг высказался о том, что его брат Жером получил наказание в деле, в котором его обвиняли в насилие по отношению к своей бывшей жене.

Кевин-Принс признался, что уже прекратил общаться со своим братом, ведь не понимает, как можно избивать женщину.

"Я уже давно отошел от Жерома. Я чту немецкие законы и презираю насилие в отношении женщины. Я не стану принимать никаких оправданий от брата. Я больше не имею к нему никакого отношения", - приводит слова Кевина-Принса Bild.

Напомним, что Жером избежал реального тюремного срока, однако был оштрафован на 1,8 миллиона евро за нанесение телесных повреждений своей бывшей жене.

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