Стало известно, почему сорвался трансфер Кунде в "Челси"

Клубы не смогли договориться о сделке.

Защитник сборной Франции и "Севильи" Жюль Кунде летом мог оказаться в "Челси". Лондонский клуб активно работал над трансфером игрока, однако так и не сумел договориться с "Севильей".

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги рассказал, почему Кунде остался в испанском клубе.

"Кунде остался с нами, потому что клуб решил, что это правильное решение на основании предложений, которые поступили в клуб. Для меня, как для тренера, это прекрасно, ведь Жюль снова будет выступать за нас и показывать свой высокий уровень", - цитирует Лопетеги Diario de Sevilla.

Отмечается, что Кунде остался разочарованным из-за срыва трансфера.

В минувшем сезоне Кунде провел 49 матчей за "нервионцев", забив при этом четыре гола и отдав одну результативную передачу.

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