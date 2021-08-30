Український спортсмен відмовився фотографуватися з росіянами на церемонії нагородження Паралімпіади-2020. ФОТО

Як повідомляє suspilne.media, український легкоатлет Ігор Цвєтов завоював срібло Паралімпіади в Токіо в бігу на 100 метрів, а на церемонії нагородження відмовився фотографуватися з російськими спортсменами, інформує UAINFO.org.

Перше і третє місця в забігу зайняли Дмитро Сафронов і Артем Калашян, які представляють ПКР.

Після церемонії нагородження вони хотіли зробити спільне фото, але українець відмовився. У підсумку росіяни зробили фото удвох.

Україна на Паралімпіаді-2020 завоювала вже 54 медалі і йде на п'ятому місці в загальному заліку Ігор.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль у стрибках в висоту, підкоривши позначку в 2 метри. Перемогу в змаганнях здобула росіянка Марія Ласіцкене, з якої після сфотографувалася українка.

Це фото викликало резонанс в Україні, а з самою 19-річною українською спортсменкою навіть провели бесіду в Міноборони.