Караваев оценил группу "Динамо" в Лиге чемпионов

Александр Караваев поделился ожиданиями от старта еврокубка.

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. "Бело-синие" попали в один квартет с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

По словам украинского защитника, он с удовольствием и с нетерпением ждет начала Лиги чемпионов, чтобы сразиться против топовых соперников.

"Впечатления больше положительные, ведь всегда хочется играть с топовыми клубами. Во встречах с ними можно проверить себя, свой уровень игры. С такими командами хочется показывать свой футбол. Кроме того, выездные матчи пройдут на огромных стадионах в присутствии сумасшедших болельщиков".

"Уверен, что и наш стадион будет забит. Конечно, это добавляет мотивации и уверенности. Это то, ради чего мы, футболисты, живем. Играть при заполненных трибунах, на самом высоком уровне - это счастье. Поэтому такой жребий - это очень классно", - заявил Караваев.

В первом туре группового этапа "Динамо" сыграет против "Бенфики". Матч состоится 14 сентября.

isport.ua

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