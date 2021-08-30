Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

04:13

У Тома Круза на съемках фильма угнали авто с личными вещами

03:05

Караваев оценил группу "Динамо" в Лиге чемпионов

02:06

В Израиле разрешат вакцинировать третьей дозой всех желающих

01:07

Назван симптом, сигнализирующий о высоком уровне холестерина в крови

00:08

В 2022 году появится Kia Niro второго поколения

23:03

У Ровно в кафе произошла драка, одного человека ранили ножом

22:04

В Польше задержали группу лиц, пытавшихся разрушить ограждение на границе с Беларусью

21:32

Столкновения на ЛГБТ-марше в Одессе: 61 человек привлечен к ответственности

21:06

Канте рискует пропустить поединок против сборной Украины

20:33

Взрыв в Кабуле произошел в результате удара сил США, - Reuters

20:08

Вблизи кафе в Запорожье неизвестные устроили стрельбу, пострадали 5 человек

19:34

Моуринью высказался о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"

19:07

Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе, - штаб ООС

18:35

В Афганистан прибыл лидер талибов

18:08

Аэропорт Кабула могут передать под контроль ООН

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Караваев оценил группу "Динамо" в Лиге чемпионов

  4   0 30.08.2021, 03:05 | Новости, Спорт
Караваев оценил группу "Динамо" в Лиге чемпионов

Александр Караваев поделился ожиданиями от старта еврокубка.

Футболист киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. "Бело-синие" попали в один квартет с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

По словам украинского защитника, он с удовольствием и с нетерпением ждет начала Лиги чемпионов, чтобы сразиться против топовых соперников.

"Впечатления больше положительные, ведь всегда хочется играть с топовыми клубами. Во встречах с ними можно проверить себя, свой уровень игры. С такими командами хочется показывать свой футбол. Кроме того, выездные матчи пройдут на огромных стадионах в присутствии сумасшедших болельщиков".

"Уверен, что и наш стадион будет забит. Конечно, это добавляет мотивации и уверенности. Это то, ради чего мы, футболисты, живем. Играть при заполненных трибунах, на самом высоком уровне - это счастье. Поэтому такой жребий - это очень классно", - заявил Караваев.

В первом туре группового этапа "Динамо" сыграет против "Бенфики". Матч состоится 14 сентября.

isport.ua
Фото XSPORT.ua

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (713)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]