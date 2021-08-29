Канте рискует пропустить поединок против сборной Украины

Француз усугубил травму голеностопа.

Полузащитник сборной Франции и лондонского "Челси" Нголо Канте может пропустить матч национальной команды против Украины в рамках отбора на ЧМ-2022.

Как сообщил наставник "синих" Томас Тухель, хавбек усугубил свою травму голеностопа во вчерашнем матче с "Ливерпулем".

"Канте травмирован. Он не играл с "Арсеналом" из-за боли в голеностопе и воспаления, но в этом не было ничего серьезного, потому что он, очевидно, был задействован в игре с "Ливерпулем".

В борьбе за мяч соперник упал на его голеностоп и снова вывихнул его. Он тут же почувствовал ту же боль, что и перед матчем с "Арсеналом", ему не хватало сил для ускорения, и Нголо пришлось заменить", - цитирует Тухеля Sky Sports.

В августе 30-летний футболист был вызван в сборную Франции на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира с Боснией и Герцеговиной, Украиной и Финляндией.

Поединок Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало - в 21:45.

Фото Getty Images