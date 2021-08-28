Погба хочет продолжить карьеру в "Реале"

Француз не желает оставаться в "Манчестере".

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен покинуть английский клуб.

Как сообщает Marca, француз обратился к своему агенту Мино Райоле с просьбой проработать переход в мадридский "Реал".

Погба не намерен подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед", а нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Отмечается, что представители полузащитника не знают ничего о возможном возвращение в "Ювентус". Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в "Реале", несмотря на все трудности переговоров.

В текущем сезоне АПЛ Погба провел два матча, в которых выполнил пять голевых передач.

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