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Переход Гризманна в "Атлетико" сорвался

  4   0 24.08.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Переход Гризманна в "Атлетико" сорвался

Клубы не смогли договориться о трансфере.

Нападающий сборной Франции и "Барселоны" Антуан Гризманн, вероятнее всего, продолжит выступать за каталонский клуб.

Французским футболистом длительное время интересовался мадридский "Атлетико", однако, по информации El Chiringuito, переговоры зашли в тупик. Таким образом, переход Гризманн в стан "матрасников" очень маловероятен.

Все дело в том, что "Барселона" установила ценник на Антуана, который не устраивает руководство "Атлетико". Клуб пытался сбить цену, но ничего не вышло.

В текущем сезоне Гризманн провел два матча за "сине-гранатовых", в которых не отметился результативными действиями.

Фото Sportbox

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