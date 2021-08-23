Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:34

Роналду может вернуться в АПЛ

19:07

Папа Римский может отречься от престола, - СМИ

18:35

Зеленский предложил РФ заняться деоккупацией Крыма

18:08

Украина и Грузия станут членами НАТО, - заместитель генсека Альянса

17:36

В центре Одессы иностранец устроил провокации во время поднятия флага

17:00

"Бавария" продлила контракт с Киммихом

16:37

Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт

16:01

У Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России

15:38

Это "красная линия": "Талибан" объявил дату для вывода войск США из Афганистана

15:02

Ночью в Харькове произошло смертельное ДТП

14:30

Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана"

14:03

"Лион" договорился о переходе хавбека "Ливерпуля"

13:31

Лавров считает, что из-за "Северного потока-2" зависимости Европы от российского газа не будет

13:04

Зеленский: Украина сама не сможет вернуть Крым

12:32

Позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Роналду может вернуться в АПЛ

  4   0 23.08.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Роналду может вернуться в АПЛ

Португальца хотят видеть в "Тоттенхэме".

Нападающий "Ювентусав" Криштиану Роналду все еще может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Radio 24.

По информации источника, в услугах 36-летнего португальца заинтересован лондонский "Тоттенхэм".

Руководство "шпор" продолжает искать форварда, который сможет заменить Харри Кейна. В "Тоттенхэме" считают Роналду хорошим вариантом на случай ухода англичанина.

Напомним, португалец перебрался в "Ювентус" летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел за команду 44 матча, забив 36 голов и сделав пять результативных передач.

Фото FootBoom

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (529)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]