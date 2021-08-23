Роналду может вернуться в АПЛ

Португальца хотят видеть в "Тоттенхэме".

Нападающий "Ювентусав" Криштиану Роналду все еще может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Radio 24.

По информации источника, в услугах 36-летнего португальца заинтересован лондонский "Тоттенхэм".

Руководство "шпор" продолжает искать форварда, который сможет заменить Харри Кейна. В "Тоттенхэме" считают Роналду хорошим вариантом на случай ухода англичанина.

Напомним, португалец перебрался в "Ювентус" летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел за команду 44 матча, забив 36 голов и сделав пять результативных передач.

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