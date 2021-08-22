Михайличенко: Ребров может стать главным тренером сборной Украины

Функционер высказался о выборе главного тренера для Национальной сборной.

Сопредседатель комитета сборных УАФ прокомментировал назначение Александра Петракова на пост и.о. главного тренера сборной Украины.

"После завершения контракта Андрея Шевченко любая кандидатура на пост главного тренера - это глоток свежего воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, опять - же чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил и, честно говоря, заслужил", -поведал Михайличенко в эфире программы Футбольный формат.

Так же функционер прокомментировал приставку "и.о." у Александра Петракова.

"Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. Исполняющий обязанности, наверное, необходимо, чтобы обе стороны достигли взаимопонимания и увидели, будет ли удачным сотрудничество",- отметил он.

При этом Михайличенко не стал лукавить касаемо будущего назначения Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.

"Никогда не говори никогда, мы рассматриваем такую возможность в дальнейшем", - заявил он.