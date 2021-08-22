Пакьяо может завершить профессиональную карьеру

Заслуженный филиппинский боксер еще не принял решения относительно своего будущего.

Легендарный экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо потерпел поражение от обладателя титула WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.

42-летний филиппинец проиграл единогласным решением судей (115-113 и дважды 116-112), и после поединка высказался о своем будущем.

"На данный момент я не знаю, буду ли я продолжать боксировать. Дайте мне сначала отдохнуть после этого боя, а затем я приму решение относительно своей карьеры", - приводит слова Пакьяо ABS-CBN News.

Фото Getty Images