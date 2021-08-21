"Милан" арендовал у "Ромы" Флоренци

В соглашении прописана опция выкупа футболиста.

"Милан" договорился с "Ромой" о трансфере защитника Алессандро Флоренци, в котором не был заинтересован тренер "волков" Жозе Моуринью.

Как сообщает официальный сайт "россонери", 30-летний итальянец перебрался в стан миланского клуба на правах аренды до конца сезона. Кроме того, у "Милана" есть последующее право выкупа Флоренци.

Выступать защитник будет под 25-м игровым номером. Возможно, он дебютирует уже в матче первого тура Серии А против "Сампдории", который состоится 23 августа.

Отметим, что "Рома" получит 1 миллион евро за аренду футболиста, а выкупить его "Милан" сможет, заплатив дополнительно еще 4 миллиона евро.

Напомним, минувший сезон Флоренци провел в аренде в "ПСЖ", а затем вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.

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