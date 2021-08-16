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В "Ювентусе" из-за финансовых проблем задумались о продаже Роналду

  34   0 16.08.2021, 07:10 | Новости, Спорт
В "Ювентусе" из-за финансовых проблем задумались о продаже Роналду

В туринском "Ювентусе" заявили, что рассматривают вопрос продажи своей главной звезды, бомбардира из Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает сайт Marca.

Руководство команды допустило, что 36-летний нападающий может покинуть состав команды уже в ближайшее время, до наступления осени. Причиной появления идеи о расставании с футбольной знаменитостью стали финансовые трудности, с которыми столкнулся клуб. Ведь в год Роналду получает 31 миллион евро.

Уход португальца может существенно снизить расходы команды.

В то же время Криштиану Роналду, по информации журналистов, и сам уже не против покинуть команду. Известно, что он общался с представителями мадридского "Реала".

Фото Спорт-Экспресс

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