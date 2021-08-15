Флоренци крайне заинтересован в переходе в "Милан"

Рома отправит защитника в аренду с правом выкупа.

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци настаивает на своем переходе в "Милан".

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, представители клубом в ближайшие несколько часов закроют сделку по аренде Флоренци с правом дальнейшего выкупа.

При этом право выкупа трансформируется в обязательство, если итальянец достигнет определенных личных показателей в новом сезоне.

Отмечается, что ради перехода в "Милан" Флоренци отказался от предложения "Севильи".

Минувший сезон защитник провел в аренде в "ПСЖ". Он поучаствал в 36 матчах парижского гранда, отметившись двумя голами и результативной передачей.

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