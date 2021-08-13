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Российского участника Олимпиады в Токио поймали на допинге

  10   0 13.08.2021, 20:01 | Новости, Спорт
Российского участника Олимпиады в Токио поймали на допинге

В допинг-пробе триатлониста Игоря Полянского нашли следы запрещенного препарата. Несколько недель назад он в составе Олимпийского комитета России (ОКР) выступал на Играх в Токио.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации триатлона (World Triathlon), спортсмен сдал анализ во внесоревновательный период 21 июля 2021 года во Владивостоке, а о неблагоприятном результате пробы стало известно 5 августа. В его крови нашли следы рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).

Теперь Полянский может запросить изучение пробы "Б" и оспорить решение о временном отстранении от соревнований в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Отметим, что найденный в анализе россиянина препарат используется для улучшения доставки кислорода к мышцам, что положительно влияет на выносливость.

На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в индивидуальном состязании и 14-е - в смешанной эстафете.

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