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Аль-Айн не разрешил УАФ подписать контракт с Ребровым

  54   0 08.08.2021, 15:38 | Новости, Спорт
Аль-Айн не разрешил УАФ подписать контракт с Ребровым

Эмиратский клуб не отпустил специалиста в сборную Украины.

Эмиратский клуб Аль-Айн не отпускает главного тренера команды Сергея Реброва на аналогичную должность в сборной Украины.

Как сообщает UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу, Аль-Айн не дал УАФ разрешения подписать контракт с 47-летним специалистом.

Отметим, что ранее в СМИ утверждалось, что Ребров уже разорвал соглашение с Аль-Айном и в ближайшее время будет представлен в качестве нового менеджера национальной команды.

Ожидалось, что это произойдет на Исполкоме УАФ, который состоится в понедельник, 9 августа.

Фото Getty Images

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