Ольга Харлан вперше залишилась без олімпійської медалі. Шаблістка програла у першому ж поєдинку в Токіо

Українська шаблістка Ольга Харлан програла у першому поєдинку на Олімпійських іграх у Токіо. Спортсменка припиняє боротьбу за медалі на цих змаганнях.

Як пише "Суспільне. Спорт", у 1/16 фіналу українка зустрілась із китайською спортсменкою Ян Хеню. Поєдинок завершився із рахунком 12:15 на користь китаянки.

У першому раунді саме Харлан повела рахунок, однак потім пропустила шість уколів, а потім ще кілька.

Для Ольги Харлан це були четверті Олімпійські ігри. У Пекіні (2008) вона здобула «золото» у командному турнірі, у Ріо (2016) - «срібло» у команді та «бронзу» в особистому турнірі. На цьогорічній Олімпіаді українка вважалася фавориткою на золоту медаль.

Цього разу збірна не змогла кваліфікуватися у командний олімпійський турнір, тож Харлан припиняє участь у змаганнях. Уперше в кар'єрі вона повертається з Олімпіади без медалі.

Нагадаємо, у фехтуванні Україна здобула одну медаль - шпажист Ігор Рейзлін виборов «бронзу» в чоловічому турнірі у шпазі. Загалом в активі української збірної дві медалі: 24 липня також «бронзу» здобула дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Сьогодні, 26 липня, також за олімпійські медалі змагатимуться Олег Сербін і Олексій Середа у стрибках у воду, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков у фіналі командних змагань зі спортивної гімнастики та Каміла Конотоп у важкій атлетиці.

Крім того, тенісистка Еліна Світоліна візьме участь у другому раунді в індивідуальному турнірі, а тенісистки сестри Кіченок - у другому раунді парного турніру, а Ігор Трояновський та Денис Кесіль братимуть участь у кваліфікації у плаванні.