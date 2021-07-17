"Ювентус" нацелился на форварда "Манчестер Сити"

Туринский клуб собирается арендовать бразильца с правом последующего выкупа.

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 24-летний бразилец попал в сферу интересов "Ювентуса". Туринский клуб хочет усилить линию атаки и считает Жезуса идельным кандидатом для этого.

В данный момент у "Ювентуса" нет средств на полноценный трансфер игрока, поэтому "бьянконери" планируют арендовать нападающего с возможностью последующего выкупа.

Напомним, в минувшем сезоне Жезус провел за Ман Сити 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре ассиста.

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