Кроос завершит карьеру в "Реале"

Немец подпишет новое соглашение с мадридским клубом.

Футболист "Реала" Тони Кроос заявил, что намерен завершить карьеру в мадридском клубе.

По словам немецкого полузащитника, он подпишет новый контракт со "сливочными".

"2023 год будет подходящим годом. Мне будет 33, предстоит решить, продлевать ли контракт с "Реалом" на год или на два. Сейчас я об том не думаю. Но могу с полной уверенностью сказать, что завершу карьеру именно в "Реале", - приводит слова Крооса Bild.

Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. За это время он провел 212 игр, в которых забил 18 голов. Немец с командой выиграл 14 трофеев.

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