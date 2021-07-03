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"Гент" назвал сумму, за которую готов продать Яремчука

  91   0 03.07.2021, 19:34 | Новости, Спорт
"Гент" назвал сумму, за которую готов продать Яремчука

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Технический директор бельгийского клуба Мишель Луважи рассказал о возможной продаже украинского форварда в межсезонье.

"Мы очень довольны игрой Романа Яремчука на Евро, который уже забил два мяча. Роман пожинает плоды своего труда. Когда он приехал в "Гент" четыре года назад, то он не был таким, какой сегодня.

Рома - трудолюбив, профессионал и последние два года проводит на очень высоком уровне. Плюс, он открыт и приятен для общения, в то время как Безус более сдержанный и замкнутый. Роман с каждым годом становится лучше, и я думаю, что у него есть потенциал, чтобы уйти в топ-клуб".

"Я не называл конкретную сумму. Но мы действительно рассчитываем выручить большие деньги за Яремчука. 15 миллионов евро? Надеемся на гораздо большее, даже если рынок останется под влиянием пандемии. Все будет зависеть от рынка и страны.

То, что Украины встретится с Англией в субботу, действительно очень хорошо. Яремчук может проявить себя перед самым интересным английским рынком, который всегда ориентируется на крупные турниры", - приводит слова Луважи RTBF.

Фото XSPORT.ua

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