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Бущан: Разочарован, что пропустил шесть мячей

  9   0 03.07.2021, 16:37 | Новости, Спорт
Бущан: Разочарован, что пропустил шесть мячей

Георгий Бущан высказался о своей игре на чемпионате Европы.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан рассказал о конкуренции на вратарской позиции в составе национальной команды.

Украинец признался, что ему очень сильно помогает Андрей Пятов.

"Я понял, что буду первым номером перед матчем с Нидерландами, когда узнал, что буду играть. У нас очень серьезная конкуренция, но мне очень нравится работать в этом коллективе".

"Я очень сдружился с Андреем Пятовым на этом сборе. Мы и раньше хорошо общались, но на этом сборе мы реально так сблизились, что у меня ощущение, будто я готовлюсь к матчам в семейном кругу. Мы очень поддерживаем другу друга, вообще нет каких-либо подковерных игр или чего-то подобного. Мне очень нравится работать в такой компании".

Бущан оценил свою игру на чемпионате Европы.

"Просто быть в национальной сборной - это огромный плюс для меня. А я еще и играю - чувство гордости переполняет, потому что представляю сине-желтый флаг.

Любимый сейв? Сейчас это неважно. Разочарован тем, что пропустил шесть мячей. Это много. Причем там были совсем необязательные голы, в том же матче против голландцев. После той игры мне было немножко тяжело, долго переваривал. Но нужно быстро забывать такие вещи и идти вперед, настраиваться на следующий матч. Очень хочется наконец-то сыграть "на ноль" на этом турнире", - отметил украинец.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Англией. Матч состоится сегодня, 3 июля. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

isport.ua
Фото Football.ua

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