Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

Американка четырежды завоевывала "золото" Олимпийских игр.

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не примет участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

Девушка отметила, что приняла соответствующее решение "по множеству причин".

"Если меня нет в списке участников Олимпиады, значит, и не должно быть. Есть множество причин, по которым я приняла такое решение, но прямо сейчас я не готова о них говорить", - цитирует Серену ESPN.

Напомним, американка четыре раза выигрывала Олимпиаду: трижды в парном разряде (2000, 2008 и 2012) и один раз - в одиночном (2012).

Фото Getty Images