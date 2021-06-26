"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с двумя игроками, - ESPN

Команду могут покинуть хавбек и нападающий.

Руководство "Манчестер Юнайтед" собирается рассмотреть вариант с продажей двух футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, команду могут покинуть полузащитник Донни ван де Бек и нападающий Антони Марсьяль.

"Красные дьяволы" будут готовы продать вышеуказанных игроков, если получат по ним подходящие предложения.

Напомним, ван де Бек перешел в "МЮ" в сентябре прошлого года. Марсьяль выступает за клуб с лета 2015-го.

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