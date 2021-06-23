Сборная Украины вышла в 1/8 Евро-2020

Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Наша сборная стала одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Об этом информирует UAINFO.org.

Сегодня оставался последний шанс для Украины запрыгнуть в плей-офф Евро. Для этого необходимо, чтобы в одной из двух оставшихся группах (E и F) команда, занявшая третье место, набрала не больше 3 очков и имела худшую разницу забитых-пропущенных, чем у Украины. "Желто-синие" после трех туров имеют 3 очка и -1 (4 забитых, 5 пропущенных).

И уже после матчей в группе E украинцы получили необходимый для себя расклад. Здесь необходимо было, чтобы Испания выиграла у Словакии, не пропустив при этом 3 гола, а Швеция не проиграла Польше. Все сложилось.

Испания обыграла Словакию 5:0, а Швеция – Польшу 3:2.

В итоге третьими в группе E финишировали словаки, которые имеют худшую разницу, чем украинцы (-5).

Финляндия скорее всего вылетает из турнира. Это означает, что Украина в 1/8 финала сыграет с победителем группе E – Швецией.

Но в случае разгромной победы Франции над Португалией (с разницей в 4 мяча и более) в заключительном матче 3-го тура, сборная Украины предстоить сразиться именно с французами.