Яремчук заинтересовал "Милан"

Украинец привлек внимание топ-клубов Европы.

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Алессандро Якобоне в Twitter, украинец может продолжить карьеру в Италии, где им интересуется "Милан".

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини начал переговоры с "Гентом" о приобретении Романа. Стороны рассматривают возможность перехода Яремчука в "Милан" на правах аренды с правом выкупа за 15-16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча, в которых забил 23 мяча и выполнил восемь голевых передач.

Роман также находится в расположение сборной Украины, за которую забил два гола на чемпионате Европы.

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