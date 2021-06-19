"Динамо" может подписать воспитанника "Шахтера"

Андрей Коробенко тренируется с киевским клубом.

Бывший футболист "Ингульца" Андрей Коробенко находится на просмотре киевского "Динамо".

Как сообщает Динамомания, 24-летний полузащитник принимает участие в тренировочном процессе "бело-синих".

Напомним, Андрей покинул петровский клуб на правах свободного агента по окончанию сезона. Он провел четыре матча за "Ингулец".

Примечательно, что Коробенко является воспитанником донецкого "Шахтера". Андрей выступал за юношеские команды, а в сезоне 2014/15 в составе дончан стал финалистом Юношеской лиги УЕФА.

Фото ФК Шахтер Донецк