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"Динамо" может подписать воспитанника "Шахтера"

  59   0 19.06.2021, 13:31 | Новости, Спорт
"Динамо" может подписать воспитанника "Шахтера"

Андрей Коробенко тренируется с киевским клубом.

Бывший футболист "Ингульца" Андрей Коробенко находится на просмотре киевского "Динамо".

Как сообщает Динамомания, 24-летний полузащитник принимает участие в тренировочном процессе "бело-синих".

Напомним, Андрей покинул петровский клуб на правах свободного агента по окончанию сезона. Он провел четыре матча за "Ингулец".

Примечательно, что Коробенко является воспитанником донецкого "Шахтера". Андрей выступал за юношеские команды, а в сезоне 2014/15 в составе дончан стал финалистом Юношеской лиги УЕФА.

Фото ФК Шахтер Донецк

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