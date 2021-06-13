"Бенфика" объявила о переходе Педриньо в "Шахтер

Бразильский полузащитник стал первым летним трансфером "горняков".

Донецкий "Шахтер" договорился о трансфере бразильского полузащитника Педриньо из "Бенфики", сообщает официальный сайт лиссабонцев.

Отмечается, что португальский клуб получит за своего 23-летнего футболиста 18 миллионов евро. Игроку еще предстоит пройти медицинского обследования и подписание личного контракта. Информация о продаже прав на игрока уже была передана в комиссию по рынку ценных бумаг Португалии. "Бенфика" не будет взимать плату за посреднические услуги и возьмет на себя ответственность по выплате платежа солидарности клубам, которые воспитали Педриньо.

В минувшем сезоне Педриньо принял участие в 31 матче "Бенфики" во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Фото Football.ua