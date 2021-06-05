"Манчестер Юнайтед" расстался с двумя голкиперами

"Красные дьяволы" попрощались с несколькими футболистами.
"Манчестер Юнайтед" сообщил о прекращении сотрудничества с двумя игроками первой команды.
Клуб покинули голкиперы Серхио Ромеро и Жоэл Перейра. У футболистов истек срок действия контракта.
Также "Манчестер Юнайтед" расстался с шестью игроками из академии и резервной команды.
Напомним, по итогам сезона-2020/21 "красные дьяволы" заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и квалифицировались в Лигу чемпионов.
isport.ua
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