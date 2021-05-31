Джорджина Родригес сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне

Невеста португальца ответила на вопрос о ближайшем будущем футболиста.
Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, на фоне слухов о желании португальца покинуть клуб в это межсезонье, поведала о будущем своего возлюбленного.
Джорджина прогуливалась по улицам Испании во время съемок документального сериала Netflix, на вопрос о будущем футболиста, ответила, что он никуда переходить не собирается.
"Он останется", - ответила девушка.
Только за последнюю неделю с именем Роналду связывали возможные трансферы в "МЮ", "ПСЖ" и "Рому".
isport.ua
Фото Спорт-Экспресс