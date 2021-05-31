Джорджина Родригес сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне

Невеста португальца ответила на вопрос о ближайшем будущем футболиста.

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, на фоне слухов о желании португальца покинуть клуб в это межсезонье, поведала о будущем своего возлюбленного.

Джорджина прогуливалась по улицам Испании во время съемок документального сериала Netflix, на вопрос о будущем футболиста, ответила, что он никуда переходить не собирается.

"Он останется", - ответила девушка.

Только за последнюю неделю с именем Роналду связывали возможные трансферы в "МЮ", "ПСЖ" и "Рому".

isport.ua

Фото Спорт-Экспресс