Чисора спрогнозировал исход боя Джошуа - Усик

Британский боксер уверен в победе своего соотечественника.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о возможном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и претендентом на титул WBO Александром Усиком.

По словам Чисоры, что украинец обязательно воспользуется своим шансом на титульный бой.

"Думаю, бой состоится. Усик не будет боксировать с Джошуа только если заболеет коронавирусом. Он ждал этого поединка три года. Зачем останавливаться?

Дерек признался, что не верит в перспективы украинца в этом поединке.

"Для чего Джошуа этот бой? Если ты хочешь быть первым номером pound-for-pound, то будешь боксировать с каждым. Джошуа проведет бой с Усиком, и он нокаутирует его, но это будет долгая ночь для Энтони", - заявил Чисора в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Напомним, в следующем поединке Джошуа должен был встретиться с Тайсоном Фьюри, но поединок сорвался из-за того, что арбитражный суд обязал Тайсона провести третий бой с Уайлдером.

Фото Спорт. Politeka