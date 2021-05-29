Спалетти стал новым главным тренером "Наполи"

Специалист приступит к работе 1 июля.

Неаполитанский "Наполи" объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, 62-летний специалист приступит к работе с 1 июля 2021 года. При этом клуб не сообщил, на какой срок Спалетти подписал контракт.

Напомним, Спалетти на этом посту сменил Дженнаро Гаттузо, который возглавил в "Фиорентину".

Ранее специалист возглавлял итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Рому" и "Интер". После ухода из "черно-синих" в 2019 году находился без работы.

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