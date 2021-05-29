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"Шахтер" хочет купить полузащитника "Бенфики"

  59   0 29.05.2021, 08:09 | Новости, Спорт
"Шахтер" хочет купить полузащитника "Бенфики"

"Горняки" готовы выложить крупную сумму за футболиста.

Донецкий "Шахтер" заинтересован подписать полузащитника "Бенфики" Педриньо в ближайшее трансферное окно.

По информации Esporte IG, "горняки" готовы потратить на покупку бразильского футболиста порядка 35-40 миллионов евро.

Отметим, что известный портал Transfermarkt оценивает Педриньо в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с "Бенфикой" рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 31 матч за португальский клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Фото Sport.ua

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