"Шахтер" хочет купить полузащитника "Бенфики"

"Горняки" готовы выложить крупную сумму за футболиста.

Донецкий "Шахтер" заинтересован подписать полузащитника "Бенфики" Педриньо в ближайшее трансферное окно.

По информации Esporte IG, "горняки" готовы потратить на покупку бразильского футболиста порядка 35-40 миллионов евро.

Отметим, что известный портал Transfermarkt оценивает Педриньо в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с "Бенфикой" рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне бразилец отыграл 31 матч за португальский клуб, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Фото Sport.ua