Фьюри: Уайлдер - мазохист, ему нравится проигрывать

Британец пообещал нанести Деонтею сокрушительное поражение.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал подписание контракта на третий бой против американца Деонтея Уайлдера.

Британец назвал своего следующего соперника "идиотом" и пообещал побить Уайлдера еще сильнее, чем в предыдущий раз."Этот парень - мазохист. Он идиот, которому нравится проигрывать. Я уничтожил Уайлдера в нашем последнем бою, а теперь он хочет, чтобы это снова повторилось. Деонтей сам рассказывает людям, что я пробил ему череп и нанес травму плеча, но он все равно хочет выйти со мной в ринг.

Не могу понять, чего он хочет. Здесь одно из двух: либо Уайлдер абсолютно сумасшедший, либо ему нравится, когда его избивают. Что ж, теперь я размажу его в два или три раза сильнее", - цитирует Фьюри Boxing24/7.

Напомним, первый бой между соперниками завершился вничью, а во втором поединке Тайсон нокаутировал американца.

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