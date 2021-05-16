Зидан объявил команде о своем уходе

Наставник покинет мадридский клуб после окончания сезона.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинет мадридский клуб по завершении текущего сезона.

Как сообщает Onda Cero, французский тренер сам сказал об этом своим подопечным перед поединком против "Севильи" еще неделю назад.

Отметим, что тот поединок футболисты "королевского клуба" завершили с ничейным результатом со счетом 2:2.

Это будет второй уход Зидана из команды - в мае 2018 года француз ушел в отставку после третьей подряд победе в Лиге чемпионов, но в марте 2019 года он вернулся и привел мадридский клуб к победе в чемпионате Испании в минувшем сезоне.

Напомним, что главным претендентом на пост нового тренера мадридцев является легенда клуба Рауль Гонсалес, которая сейчас работает со второй командой "сливочных".

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