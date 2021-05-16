Лопес: Многие сомневались во мне перед боем с Ломаченко

Американец высказался о своей популярности среди болельщиков бокса.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поделился мнением о том, что болельщики недооценивают его после победы над украинцем Василием Ломаченко.

По слова американца, он верит, что фанаты воспримут его как победителя, но на это необходимо время.

"Со временем мир осознает мою ценность, для этого нужно время. Нельзя получить 100 миллионов долларов в один момент, на это может уйти 10 лет или большое".

"У меня есть эта ментальность, когда я говорю, а потом доказываю это. Я очень привязан ко всему, что меня окружает".

Лопес также оценил свою победу над Ломаченко.

"Многие сомневалась во мне перед боем с Ломаченко. Они видели молодого бойца, но не знали, что я могу многое. С другой стороны, мне нравится, что многие меня недооценивают. Это помогает мне и мотивирует. В конечном итоге я бы не смог сделать это без них", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, в следующем бою Лопес сразится с Камбососом. Поединок состоится 19 июня.

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