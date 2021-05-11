Стала известна судьба Салаха в Ливерпуле

Египтянин не покинет английский клуб.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах продолжит выступать за "красных" в следующем сезоне.

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, руководство Ливерпуля не собирается отпускать египтянина в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что интерес к Салаху проявлял Челси, однако боссы "мерсисайдцев" установили запрет на трансфер игрока в лондонский клуб, ведь не желают усиливать конкурента.

Напомним, Салах выступал за Челси с 2014 по 2016 год. За это время он также играл в аренде в Фиорентине и Роме.

В текущем сезоне АПЛ Мохамед провел 33 игры за Ливерпуль, в которых забил 20 голов.

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