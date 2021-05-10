Сичинава может перейти в "Колос"

В ковалевском клубе готовы включиться в борьбу за грузина.

Форвард "Ингульца" Ника Сичинава может продолжить карьеру в "Колосе".

Об этом сообщили в эфире Футбол NEWS.

Грузинский футболист решил не продлевать соглашение с "Ингульцом", которое истекает этим летом. Это подтвердил главный тренер клуба Сергей Лавриненко.

Известно, что помимо "Колоса", 26-летним игроком интересуются венгерский "Фехервар", молдавский "Шериф", а также российские "Динамо" и "Рубин".

В текущем сезоне Сичинава поучаствовал в 22 поединках "Ингульца", в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Фото ФК Ингулец