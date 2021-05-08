"Барселона" может приобрести форварда "ПСВ", если не удастся подписать Депая

Дониэлл Мален заинтересовал каталонский клуб.

"Барселона" намерена усилить линию атаку в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб активно интересуется услугами Мемфиса Депая, у которого заканчивается контракт с "Лионом" по окончанию сезона. Представители клуба провели встречу с агентами нидерландца, однако еще не договорились о переходе.

Если же "Барселона" не сможет подписать Мемфиса, то клуб постарается приобрести нападающего "ПСВ" Дониэлла Малена.

Примечательно, что 22-летний футболист дебютировал в составе сборной Нидерландов при руководстве Рональда Кумана, который лично заинтересован в покупке форварда. Проблемой в переходе игрока в "Барселону" может стать высокая трансферная стоимость Малена, ведь у него контракт с "ПСВ" до лета 2024 года.

Стоит отметить, что Маленом также интересуются "Ювентус", "Ливерпуль" и "Милан".

В текущем сезоне Мален провел 43 матча во всех турнирах за "ПСВ", в которых забил 25 голов и выполнил девять голевых передач.

isport.ua

Фото Transfermarkt