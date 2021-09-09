Бутусов о нападении Тищенко на Гео Лероса: "Слуги народа" начали прибегать к откровенно криминальным методам

Слуга народа Николай Тищенко - кум главы офиса президента Андрея Ермака, напал на народного депутата Гео Лероса прямо во время его выступления с трибуны Верховной Рады, чтобы сорвать выступление Лероса о предательстве по делу Вагнергейта, к которому причастен тот самый глава офиса президента Ермак. Тищенко решил сделать приятное родственнику, и закрыть буквально рот народному депутату, который обижает партнера.

Об этом на своей странице в Facebook пишет жкрналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

Слуги народа начали прибегать к откровенно криминальным методам. Не удивлюсь, если теперь будут и нападения на улице на оппонентов власти.

Нет никаких сомнений, что Тищенко это сделал по команде из ОП, и что он абсолютно уверен, что эта выходка сойдет ему с рук.

Согласно статье 351 Криминального кодекса, препятствование деятельности народного депутата карается сроком до трех лет лишения свободы. Вот мы теперь и посмотрим, как будут реагировать правоохранительные органы, и зарегистрируют ли хотя бы дело против Тищенко, будет ли правонарушитель хотя бы ходить на допросы или и от этого его освободят.

Ситуация, которая показывает абсолютный беспредел и абсолютное хамство Слуг народа, которые позволяют такому происходить.

Юрий БУТУСОВ