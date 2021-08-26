"Запуск "Північного потоку-2" – стратегічна поразка України, а об’єм транзиту газу через ГТС прямуватиме до нуля", – політичний експерт

Український президент Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом США Джо Байденом не зможе вплинути на запуск "Північного потоку-2" і руйнівні наслідки для України у звязку із втратою транзитного потенціалу.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політичний експерт Микола Мельник, передає UAINFO.org.

"Україна вже не зможе вплинути на запуск "Північного потоку-2". Навіть пані Меркель чітко зазначила, що "Північний потік-2" - це європейський проект, який буде запущений. І я не бачу, які у України є аргументи щодо незапуску магістралі", - сказав він.

Експерт додав, що "Північний потік-2" є європейсько-російським проектом, на який поширюється енергетичне законодавство Європейського Союзу. Зокрема, "Північний потік-2" відповідає вимогам Третього енергопакету ЄС, відповідно до якого не допускається зосередження в одних руках транспортних мереж, виробництва енергоносіїв та їхнього збуту споживачам.

"Північний потік-2" буде у оперативному управлінні європейських компаній, тому обмеження енергопакету можуть обійти", - сказав він.

Микола Мельник наголосив, що запуск "Північного потоку-2" є стратегічним програшем України.

"Ця потужна поразка настала ще у 2019 році, коли Україна уклала третейську угоду: відмовились від частини претензій і погодились на зменшення транзиту. Зараз маємо лише наслідки поразки. Так, Україна погодилась на зменшення транзиту через країну з 90 млрд куб. м до 35 млрд. куб. м на рік - у зараз нам немає до кого опонувати", - додав він.

Політичний експерт додав, що питання збереження транзитних потужностей української ГТС "дійсно перебуває у підвішеному стані", і навіть канцлер ФРН Ангела Меркель "не сказала, що буде з транзитом для України після 2024 року".

"Насправді транзит через Україну (після запуску "Північного потоку-2" і Турецького потоку - ред.) перестане бути важливим для Європи. Тому що із 35 млрд куб. м, Україна 15 млрд куб. м забирає на ретранзит, а 20 млрд кубів газу - це всього лише економіка Польщі і частини країн центральної Європи", - завершив він.

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