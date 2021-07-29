"Ти Лукашенку ж*пу лижеш": Шкіряк посварився зі скандальним нардепом Шевченком (відео)

Шевченко й Шкіряк посварилися в прямому ефірі / скріншот

Скандальний нардеп Євгеній Шевченко та колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк влаштували тривалу перепалку в студії політичного ток-шоу.

Інцидент трапився в ефірі телеканалу "Україна 24", пише УНІАН.

Темою суперечки стала робота Шкіряка в МВС та зустрічі Шевченка з Олександром Лукашенком у Білорусі.

Між ними відбувся наступний діалог:

"Запам'ятай раз і назавжди. Я пишаюся своїм шефом (Арсеном Аваковим - ред.) і всім, що ми зробили для країни. На відміну від тебе...", - заявив Шкіряк одіозному нардепу.

"На вулицю люди вийти бояться...", - відповів йому той.

"Система безпеки у нас зараз одна з найкращих в Європі. Розказує він тут... Їдь в Росію, їдь до Лукашенка, якому ти ж**у облизуєш. Їдь туди, чого ти тут сидиш... Ти себе українцем називаєш? Я шаную і поважаю США...", - сказав екс-радник Авакова.

"Шо ти там поважаєш?", - запитав депутат.

"В тебе руки в крові, як у Путіна...", - сказав Шкіряк.

"Народ інший, який прийде до влади, ваш американський націоналізм прибере, і буде проукраїнська влада", - відповів йому Шевченко.

"Ти подивися на себе, чудо в пір'ї", - звернувся Шкіряк.

"Чуєте, українці, радник міністра, чуєте, який жаргон", - відповів депутат.

"Жаргон тут ти. А я говорю емоційно, тому що я щирий патріот України. А ви негідник...", - знову звернувся до нього Шкіряк.

У процесі розмови ведучий кілька разів вимикав мікрофони гостям, проте зупинити сварку це не допомагало.

Перепалка Зоряна Шкіряка та Євгена Шевченка у прямому ефірі

"Вечірні Вісті"