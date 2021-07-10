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Опыт ВСУ в противостоянии России может быть полезен НАТО, - Резников

  6   0 10.07.2021, 11:33 | Новости, Политика
Опыт ВСУ в противостоянии России может быть полезен НАТО, - Резников

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером по НАТО.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24".

"Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с россиянами, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с россиянами ", - сказал Резников.

Он уверен, что опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.

"Ложное восприятие, что НАТО - это военная организация. Это не так, она, в частности, и военная, но Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие, на лучшую жизнь. Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничество в вопросах гуманитарного разминирования, переквалификации наших ветеранов - 400 тыс. ветеранов прошли через эту войну, давайте развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, которые уже давно дыхание войны почувствовали. Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов деоккупированы в Донецкой и Луганской областях. Поэтому мы говорим, нам нужна ваша помощь, но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам ", - сказал вице-премьер.

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