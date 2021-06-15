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Зеленський дав інтерв'ю журналістам CBS у домі своїх батьків. Гостей пригощали салом, сашимі та бренді

  89   0 15.06.2021, 15:06 | Новости, Политика
Зеленський дав інтерв'ю журналістам CBS у домі своїх батьків. Гостей пригощали салом, сашимі та бренді

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам американської телекомпанії CBS у домі своїх батьків в Кривому Розі. Також він побував з представниками цього ЗМІ в зоні ООС на Донбасі.

Як повідомляє CBS News, журналістів почастували салом на житньому хлібі, сашимі з лосося, домашнім печивом і чаркою бренді на "крихітній радянській кухні" батьків глави держави.

За сніданком президент України зізнався, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту обрання на найвищу посаду в країні.

Журналістка запитала у батьків, чи віддають перевагу вони комедійному або політичному кар'єрному шляху для свого сина.

"Може бути, мені більше до душі комедійний", - відповів батько Олександр Зеленський.

Журналістів CBS пригостили салом на житньому хлібі в домі батьків Зеленського

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