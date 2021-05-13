Тимошенко займає послідовну позицію проти розпродажу землі, а інші політсили – кон’юнктурну, – експерт. ВІДЕО

Політична партія ВО "Батьківщина" на чолі з лідером Юлією Тимошенко займає послідовну позицію щодо неприпустимості продажу землі сільськогосподарського призначення до моменту проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо легалізації ринку землі. Натомість інші політичні сили діють у відповідності до "політичної кон'юнктури".

Про це під час "круглого столу" на тему "Ставлення українців до ринку землі" сказав політичний аналітик Валентин Гладких, передає UAINFO.org.

"Позиція Юлії Тимошенко і "Батьківщини" – послідовна та незмінна протягом всього часу існування політичної сили. Пані Тимошенко і "Батьківщина" вважали за необхідне продовжити дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з одночасним наданням права дрібним і середнім фермерам викуповувати земельні паї за рахунок дешевих державних кредитів", - сказав він і додав, що "Батьківщина" також повсякчас наголошувала щодо необхідності проведення Всеукраїнського референдуму, який дозволив би визначити думку українців щодо відповідного питання.

"Тому немає нічого дивного і неочікуваного в тому, що прихильники "Батьківщини" підтримують ідею проведення референдуму", - додав він.

За словами Валентина Гладких, структура партії, соціологічні дані і результати місцевих виборів сукупно дають розуміння того, що "Тимошенко значно ближча до землі – і у прямому, і у метафоричному розумінні".

"Саме тому, що Тимошенко краще відчуває настрої на місцях", - зауважив він.

Натомість, за словами політичного аналітика, низка опозиційних фракцій демонструють неоднозначну позицію щодо відповідного питання, намагаючись балансувати, аби зберегти підтримку українців у майбутньому.

"Партії "Голос" і "Європейська Солідарність", що виступали за легалізацію ринку землі, в нинішній дискусії відмовчуються. Вони ніби то "за", але водночас і "проти". Це дуалістична позиція, що не додає їм честі. Роблять вони це тому, що підтримати ринок землі – це означає підтримати опонента "Слугу народу", а виступити проти ринку землі – це означає виступити проти тих програмних положень, з якими вони йшли на вибори", - пояснив він.

Крім того, Валентин Гладких зауважив, що Володимир Зеленський йшов на вибори із програмним положенням про запровадження ринку землі в Україні, і тому серед прихильників Зеленського найбільша кількість людей, що підтримують запровадження ринку землі.

"Проте нині у Зеленського виникла дилема – йти проти своїх виборців, або іти проти українців, які ринок не підтримують. Це буде складний для нього вибір. Так, Зеленський представляє інтереси тих виборців, які його підтримали. Але він не може обмежитись виключно їхніми інтересами, тому що він президент всієї країни", - сказав він.

Так чи інакше, на думку політичного аналітика, відповідальність за результати "земельної реформи" буде покладено персонально на президента Володимира Зеленського та на монобільшість.

"Відповідальність у будь-якому випадку понесе президенти або представники пропрезидентських політичних сил, і перекинути на інших цю відповідальність не вдасться", - завершив Валентин Гладких.