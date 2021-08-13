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У Києві сталася стрілянина в ресторані (відео)

  36   0 13.08.2021, 03:04 | Новости, Происшествия
У Києві сталася стрілянина в ресторані (відео)

В одному зі столичних ресторанів ввечері у четвер сталася стрілянина.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ оперативний", пише УНІАН.

Інцидент стався в закладі на вулиці Конєва. Інформація про нього надійшла поліцейським та медикам - заявник повідомив про стрілянину та поранення.

"Як з'ясувалося, сталося все у ресторані Favor Park hotel. Зараз у всіх деталях намагаються розібратися правоохоронці. Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

УНІАН

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