У Києві сталася стрілянина в ресторані (відео)

В одному зі столичних ресторанів ввечері у четвер сталася стрілянина.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ оперативний", пише УНІАН.

Інцидент стався в закладі на вулиці Конєва. Інформація про нього надійшла поліцейським та медикам - заявник повідомив про стрілянину та поранення.

"Як з'ясувалося, сталося все у ресторані Favor Park hotel. Зараз у всіх деталях намагаються розібратися правоохоронці. Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

УНІАН