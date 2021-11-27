В Кабмине заявили о рекордном долларовом ВВП

По итогам года Внутренний валовый продукт Украины составит, предположительно, 195 миллиардов долларов.

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю - около 195 миллиардов. Об этом в субботу, 27 ноября, заявила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров", - заявила Свириденко.

Она вместе с министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела онлайн встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

"Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год", - отметила Свириденко.

В свою очередь Резников сообщил, что ситуация на Донбассе достаточно стабильна, а Кулеба заверил инвесторов, что негативные информационные сообщения со стороны России имеют целью исключительно дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.

По данным Госстата, уровень роста экономики в III квартале 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По оценкам МВФ, украинская экономика в текущем году вырастет на 3,2%, хотя изначально фонд ожидал рост в 4%.