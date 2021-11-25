З 1 грудня в Україні змінять розмір прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум піднімуть для різних груп населення фото УНІАН Володимир Гонтар

З 1 грудня в Україні буде підвищено рівень прожиткового мінімуму.

Про це йдеться в законі "Про державний бюджет України на 2021 рік, інформує УНІАН.

Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 грудня 2021 року зросте з 2294 грн до 2393 грн.

Як зміниться прожитковий мінімум для різних груп населення:

діти до 6 років: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2100 грн (з 1 липня був 2013 грн);

діти від 6 до 18 років: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2618 грн. (з 1 липня був 2510 грн);

працездатні особи: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня до 2481 грн. (з 1 липня був 2379 грн);

особи, які втратили працездатність: прожитковий мінімум підвищать з 1 грудня - до 1934 грн. (з 1 липня був 1854 грн);

мінімальна декретна допомога для безробітних: підвищать з 1 грудня до 2749 грн. (була з 1 липня 2635 грн).

Прожитковий мінімум в Україні:

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис.197 грн до 2 тис. 270 грн.

З 1 липня 2021 року в Україні підняли прожитковий мінімум для всіх категорій українців.

УНІАН