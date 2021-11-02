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Отключать будут всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита угля и электроэнергии — эксперт

  13   0 02.11.2021, 21:23 | Новости, Экономика
Отключать будут всех: к чему готовиться украинцам из-за дефицита угля и электроэнергии — эксперт

В Украине вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями…

Россия на неопределенный срок отказалась поставлять в Украину энергетический уголь и электроэнергию.

Почему Россия пошла на этот шаг, можно долго фантазировать, однако здесь причиной могут быть как внешнеполитические, так и внутриполитические факторы.

Тем более, что Россия некогда уже приостанавливала поставки угля в Украину без какого-либо внятного объяснения. Тогда это было связано с тем, что украинский уголь якобы не попал в список первоочередных поставок РЖД. Потому допускать можно все, что угодно.

Такими опасениями поделился сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в публикации для «Главреда», информирует UAINFO.org.

Однако последствия могут быть самыми печальными. Угля на теплоэлектростанциях уже критически не хватает — его в четыре раза меньше, чем должно было быть на текущую дату согласно планам Минэнерго. А Если считать по теплотворной способности, то ситуация еще хуже — там дефицит в шесть-семь раз.

В связи с этим, в Украине вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.

Потому что таких объемов угля неоткуда привезти, кроме как из России (морским транспортом в необходимом количестве его вряд ли успеют доставить, а о его цене и логистике при доставке таким способом я умолчу).

С электроэнергией ситуация аналогичная — если не будет импорта из России и Беларуси, то вполне вероятно, что в Украине могут начаться веерные отключения.

Собственно, при данных обстоятельствах выбирать не приходится — именно поэтому НКРЭКП отменила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября.

Поэтому последствия, к сожалению, могут быть печальными, потому что отключать будут всех — пострадает вся промышленность, за исключением критической инфраструктуры (водоканалов, предприятий, отключения которых могут привести к авариям), малый и средний бизнес, население, как это уже было в 2015 году (тем более, что в Украине есть большое количество домохозяйств, которые используют электроотопление).

А вместе с этим рискует пострадать и вся экономика.

В целом нынешняя ситуация — это последствия недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону, которые понадеялись на то, что зима будет не слишком холодной и что блоки атомных электростанций будут идеально работать.

Соответственно, исправить ситуацию может только импорт в достаточных объемах. Хотя уже есть оценки, что и импорта может не хватить, потому остается лишь надеяться, что до такого катастрофического дефицита не дойдет.

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