Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

В Литве прошли военные учения Железный Волк 2021

21:32

Пуйоль назвал любимый матч между "Барселоной" и "Реалом"

21:05

"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову

20:33

В Беларуси главред СМИ получил срок за комментарий

20:06

Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика

19:34

Роналду оценил шансы на завершение карьеры в сборной

19:07

Турция начала закупку самолетов F-16 у США

18:35

Боевики три раза обстреливали позиции ООС на Донбассе: ранены двое военных

18:08

Генпрокурор пригрозила продавцам поддельных COVID-документов: "От меня пощады не ждите"

17:36

НАТО стягивает силы к границам России, - Шойгу

17:00

Месси попросил "ПСЖ" купить Агуэро

16:37

Меркель осознала разногласия с Путиным еще в 2001

16:01

В заброшенном здании на Луганщине обнаружен схрон с боеприпасами

15:38

Руководство партии-победителя на выборах в Германии за быстрый запуск "Северного потока-2"

15:02

Усик: Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает лишь он сам

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову

  6   0 23.10.2021, 21:05 | Новости, Экономика
"Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову

Компания "Газпром" пригрозила прекратить поставки газа в Молдову. Российский монополист потребовал от молдавской стороны погасить долги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову", - цитирует агентство представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

По его словам, долг Молдовы составляет 709 млн долларов. Он обвинил молдавских представителей в том, что они не хотят признавать накопившуюся задолженность и требуют скидку на газ.

Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с "Газпромом".

Отметим, Молдова намерена искать альтернативу российским поставкам газа.

Как сообщало РБК-Украина, Украина готова предоставить Молдове помощь в поставках газа на условиях возврата.

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (575)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]