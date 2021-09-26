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Кремль о требовании США по транзиту газа через Украину: пропаганда со знаком минус

  5   0 26.09.2021, 18:35 | Новости, Экономика
Кремль о требовании США по транзиту газа через Украину: пропаганда со знаком минус

У президента Российской Федерации назвали требование США увеличить транзит газа через Украину "пропагандой со знаком минус". При этом российская сторона готова наращивать поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Газпром" полностью соблюдает взятые обязательства и готов экспортировать еще больше газа.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать в Европу? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом", - отметил Песков.

Он также назвал требования из США об увеличении прокачки газа через Украину "пропагандой со знаком минус".

Напомним, на этой неделе старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины, поскольку запасы газа в ЕС ограничены.

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