Кухта: Для забезпечення макроекономічної стабільності важливо прийняти Бюджет-2022 приблизно в такому вигляді, як він був поданий

Уряд схвалив проєкт Бюджету-2022 та подав його до Верховної ради. Проект було подано вчасно - в останній день, передбачений законом. Це добре для бюджетного процесу, в активну фазу якого ми зараз зайшли. Тож, Бюджет-2022, який він?

Про це на своїй сторінці у Facebook пише колишній в.о. міністра економіки, керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта, інформує UAINFO.org.

По-перше, плановий дефіцит становить 3,5% ВВП. Різке скорочення (з 5,5% у 2021), безперечно, є правильним рішенням. Нарешті ми повертаємось до динаміки, в якій жили до ковідного 20-го року, а саме - починаємо менше брати в борг. Згідно проекту бюджету, ми платимо за відсотками більше ніж беремо у борг. Це називається «первинний профіцит» і означає, що ми поступово скорочуємо свої борги та боргове навантаження.

По-друге, проектом передбачається продовження тенденції до незначного, але все ж зниження частки доходів бюджету у ВВП (з 24,6% у 2021 до 23,6%). Принаймні, за прогнозом, на якому базується бюджет. Це теж добре, оскільки означає, хай і маленьке, але зниження навантаження держави на економіку. Держава менш ефективна, ніж приватний сектор, і в наших умовах вже й так перерозподіляє занадто велику частину національного багатства.

Втім, дохідна частина бюджету залежить від прийняття контраверсійного законопроекту 5600. Проти багатьох його положень виступав бізнес та економісти, зараз цей законопроект узгоджується із суттєвими змінами в профільному комітеті Верховної Ради. Від того, в якому вигляді він буде прийнятий, залежить як виконання бюджету 2022, так і його вплив на економіку.

У свою чергу, загальна сума видатків Бюджету-2022 складає 1 465,7 млрд грн.

Видатки на охорону здоров'я закладені на рівні 197 млрд грн або 3,8% ВВП (що на 36 млрд грн більше плану 2021 року). І хоча фінансування охорони здоров'я проектом було збільшено, обсяг все ж не дотягує до заявлених державою як ціль 5% ВВП. З іншого боку, важливим є заплановане істотне збільшення зарплат для лікарів - до 22 500 грн у середньому або в 1,6 разів. Це є логічним та правильним кроком, зважаючи на виснаженість лікарів ковідним роком.

Важливий елемент бюджету - забезпечення 34 млрд субсидій на опалювальний сезон 2021/2022. Це передбачено як проектом бюджету на 2022, так і змінами до бюджету 2021, поданими урядом до Верховної Ради. Цієї суми має вистачити, щоб забезпечити людей субсидіями на час складної зими, яку нам готує РФ. Водночас, доступ до субсидій очевидно має бути полегшений. Важливо, щоб усі вразливі верстви населення реально їх отримали, а не залишилися сам на сам із зростанням платіжок.

Оборонні та безпекові видатки закладені на рівні 5,95% ВВП (або 320 млрд грн). Питання полягає у тому, що значна частина збільшення цих видатків (~40%) - це міжнародна офіційна підтримка з США, Франції та Британії. Тобто зростання більшою мірою очікується за рахунок зовнішньої підтримки, від надання якої ми суттєво залежатимемо. А, власне, чисті видатки на оборону та безпеку були збільшені лише на +5,8%.

Питання виникають і до капітальних витрат, адже значна їх частина прямо прив'язана до ресурсного законопроекту 5600. Найбільше від «можливих майбутніх» податкових надходжень з 5600 залежать:

70% видатків на розвиток транспортної інфраструктури, 52% видатків на розвиток стратегічної промисловості та 35% видатків на культуру. Фінансування об'єктів "Великого будівництва" (а саме закладів освіті та сфері культурі) також значною мірою залежить від законопроекту 5600.

Загалом, поданий урядом бюджет, є адекватним нинішній ситуації. Він повертає нас до стратегії систематичного зниження дефіциту бюджету та боргового навантаження. Що є критично важливим для стабільності нашої економіки. З іншого боку, занепокоєння, все ж, викликає значне покладання урядовців на суперечливий законопроект 5600, а також міжнародну фінансову допомогу по оборонці.

Зараз важливо зберегти та прийняти Бюджет-2022 приблизно в такому вигляді, як він був поданий. Це важливо для забезпечення макроекономічної стабільності та розвитку країни.

Павло КУХТА